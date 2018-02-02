مركز سلمان للإغاثة يبدأ حملة مساعدات لنازحي ريفي حلب وإدلب

أخبار الآن | السعودية - (خاص)

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة مساعدات غذائية عاجلة للنازحين من ريفي حلب وإدلب.

الحملة انطلقت يوم السبت الماضي وشملت الدفعة الأولى من المساعدات التي ستصل إلى 14,106 أشخاص من النازحين.

ويسعى المركز إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية للشعب السوري من خلال العمل على العديد من المشاريع الخاصة بالشأن السوري التي ستنطلق خلال فترة قريبة بهدف تخفيف معاناة النازحين السوريين والوقوف إلى جانبهم.

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