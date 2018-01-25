شاهد .. عفوية الملك سلمان أثناء استماعه لقصيدة قديمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول ناشطون على موقع التواصل الأشهر في السعودية "تويتر" مقطع فيديو يكشف عفوية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء استماعه لقصيدة شهيرة كتبها خاله الشيخ خالد السديري، يلقيها أحد أحفاده.

وأظهر المقطع الملك سلمان وهو يجلس ويستمع للقصيدة التي يلقيها الطفل فيصل السديري، حيث قام بتحيته فور انتهائه من الإلقاء.

وكتب القصيدة الشهيرة الشيخ خالد السديري، خال الملك سلمان وأحد الشعراء الشهيرين في المملكة، قبل 70 عاما تقريبا حينما كان يعمل في مجلس المستشارين في الرياض بعد عودته من إمارة الظهران حاكما إداريا وقبل أن ينتدب أميراً على تبوك. وقد كتبها يمدح ابن أخته – الملك – الذي كان في العاشرة من عمره حينها، وكان متعلقا بخاله الأخ الشقيق لوالدته، يتنبأ فيها بمستقبله في فراسة منه لما سيكون عليه من شأن كبير.

ويقول نص القصيدة:

ما غير أنا.. و أنت.. يا سلمان

نصبح.. ونمسي.. على الدامه

يا جاهلين ٍ.. فأخو سلطان

عدّوا لياليه.. و أيامه

توه صغير.. وعلمه بان

لو يثقل الحمل.. ما ضامه

باكر.. إلى سفّط الجنحان

يراوز الصيد قدامه

يشبع على جرته سرحان

من وادي أبها إلى الشامه

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