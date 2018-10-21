هكذا يتحرك سليماني في بغداد للالتفاف على العقوبات الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (خاص)

كشفت مصادر غربية وأخرى عراقية مطلعة على إجراءات الحكومة العراقية عن تحركات سياسية جديدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني تستهدف تعيين وكلاء وزارات ومدراء دوائر حكومية في الوزارات الحيوية مهمتهم إعداد عقود استثمار ومناقصات من خلال مناصبهم الجديدة يمكن من خلالها الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأوضحت المصادر المتطابقة لأخبار الآن أن سليماني أوعز لمسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني محمد كوثراني التركيز في تحركاته على تعيين شخصيات بمناصب في وزارات النفط والمالية والصناعة والمعادن والكهرباء والتجارة والصحة تعمل على تهيئة عقود ومناقصات لشركات تجارية تعمل كواجهة لإيران وتساعد في تحويل أموال بالعملات الصعبة الى طهران أو الدفع عنها في بلدان أخرى من خلال الحصول على سلف مالية كمقدمة لمشاريع هذه الشركات من دوائرهم الحكومية.

المصادر ذاتها أضافت أن سليماني طلب من مساعديه في بغداد والسليمانية التركيز على توزيع مواقع ودوائر حكومية أكثر من التركيز على اختيار الوزراء. وتابعت المصادر أن تحركات سليماني وكوثراني أثارت حفيظة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي الذي رفض مرارا دور سليماني في العراق, وفي مقابل هذا الدور سعى العبادي الى هيكلة بعض المواقع الحكومية ولاسيما في وزارة النفط, إذ عين جبار اللعيبي رئيسا لشركة النفط الوطنية التي تم تأسيسها حديثا إضافة إلى منصبه وزيرا للنفط بينما تتفرغ الوزارة لوضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع, لكن اللعيبي رفض تنفيذ هذا القرار حتى الآن. وبحسب المعلومات التي أبلغتها المصادر لأخبار الآن فإن الوضع إذا استمر على هذه الحال فقد يدخل الرئيس المنتهية ولايته والمكلف تشكيل الحكومة في أزمة جديدة تتعلق بتسليم السلطة.

مصدر الصورة : CNN ARABIC

إقرأ أيضا :

سليماني يريد حكومة عراقية تساعد بمواجهة العقوبات الأمريكية