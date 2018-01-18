وزيرة الصحة: إنفلونزا الطيور في العراق نوع لا ينتقل للإنسان

أخبار الآن | بغداد - العراق (حسام الأحبابي)

أكدت وزيرة الصحة العراقية عديلة حمود أن هناك فقط إشتباهاً بإنفلونزا الطيور لحالات في الموصل تم إرسال عيناتها الى بغداد لتحليلها والتأكد منها، وقالت وزيرة الصحة العراقية في تصريح خاص لأخبار الآن أنه لا وجود لأي إصابات بإنفلونزا الخنازير في العراق أما إنفلونزا الطيور فهي من النوع الذي لا ينتقل الى الإنسان، وتم تشخيصها والسيطرة عليها في محافظة ديالى، مشيرة إلى أن نوعية الإصابات الحالية المؤكدة حتى الآن هي الإنفلونزا الوبائية.



وأضافت وزيرة الصحة العراقية عديلة حمود لأخبار الآن أنه تم تخصيص اللقاحات المطلوبة وتوزيعها على المؤسسات الصحية بهدف السيطرة عليها ومنع إنتشارها بين الناس أو إنتقالها من مصاب الى آخر.

تأتي تصريحات وزيرة الصحة العراقية فيما منعت السلطات في بغداد دخول الدجاج المحلي والمستورد ومنتجاته الى العاصمة بعد ورود معلومات عن إصابة الحقول في تلك المنطقة بالإنفلونزا الوبائية.

وذلك بيان لمحافظ بغداد عطوان العطواني أنه تم الايعاز إلى جميع الجهات الرقابية والأمنية بمنع دخول شحنات الدجاج المحلي والمستورد ومنتجاته عبر طريق الراشدية شمال شرق بغداد بعد ورود معلومات عن إصابة عدد من حقول الدواجن بوباء إنفلونزا الطيور.

وكانت وزارة الزراعة العراقية حددت المناطق المصابة بالانفلونزا الوبائية "انفلونزا الطيور" في البلاد، وقال متحدث بإسم الوزارة إن الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور حدثت في محافظتي ديالى وبابل، مبينا أنه تمت السيطرة على البؤرة المصابة في ديالى بشكل كامل من خلال عملية الحجر الصحي البيطري وتطبيق قانون منظمة الصحة الحيوانية، كما تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق البؤرة الثانية في منطقة أبي غرق في محافظة بابل وتم إتلاف أعداد الدجاج المصاب والسيطرة عليها من خلال عملية الإحتواء والسيطرة مع تقييد حركة الدواجن وفق المسافات القانونية وفرض عملية الحجر البيطري على المحافظة لمدة ٢١ يوماً و ٩٠ يوماً على البؤرة من أجل السيطرة الكاملة والحد من إنتشار هذا الوباء الى مناطق أخرى.

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