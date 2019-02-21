مقابلة وزير عربي أسهل من لقاء قائد في داعش

أخبار الآن | القامشلي - سوريا (روناك شيخي)

"مقابلة وزير أسهل من مقابلة والٍ في داعش"، بهذه العبارة عبر أحد أعضاء التنظيم السابقين عن المشاكل التي كانت تواجه دولة "الخلافة" المزعومة في سوريا.

ففي شهادته لأخبار الآن بعدما أسَرته قوات سوريا الديمقراطية، قال أبو معاذ التونسي إن الغموض كان كبيراً بين قيادات التنظيم، إذ إن مجرد طلبِ لقاءِ أبو بكر البغدادي تعرض الطالب للسَجن.

يقول أبو معاذ التونسي عضو داعش السابق والأسير لدى قوات سوريا الديمقراطية في أحد سجونها في القامشلي: إذا كانت عندك مشكلة، وتابع مثلا لولاية الرقة، وتريد أن تقابل الوالي لتحكي له مشكلتك لكي يحاول مساعدتك في حلها، مثل مشكلة مالية أو الحصول على منزل، لن تستطيع مقابلة الوالي، فذلك صعب جدا، وكأنه رئيس دولة".

ويضيف التونسي: "هناك غموض كثير، فإذا كانت عندك مشاكل وتريد مساعدة الوالي يقولون لك أكتب ورقة، لإيصالها إليه. بصراحة الوزير في تونس مقابلته اسهل من مقابلة قيادي في تنظيم داعش، فذلك صعب جدا".

وبالحديث عن زعيم تنظيم داعش يقول التونسي: "أبو بكر البغدادي يقولون أنه كان غامضاً ولم يحدث أن رأه أحد، وإذا طلب شخص ما مقابله ربما سيوضع في السجن. البغدادي ترك النساء والأطفال ويقتل في الأطفال وجنود تنظيم داعش، فماذا ننتظر من هذا الإنسان، هو خبيث بكل معنى الكلمة".



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