"عالسمع"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل فكرت يوما بأن تعمل في الصحافة؟

اذا اردت اختبار مهنة الصحافة وربما امتهانها

اذا كنت تتمتع بالحس الإعلامي وحس نقل الاخبار وما يجري في محيطك.

الآن اصبح بإمكانك ان تكون مراسلا.

ما عليك سوى إخبارنا بما يجري من احداث هامة من حولك، عبر صورة او فيديو بعد طلب الإنضمام الى group "عالسمع" على الفيبسوك.

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