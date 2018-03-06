قروض عقارية للموصليين لإعادة ترميم منازلهم

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

تعرض نحو 21 ألفاً و 500 منزل لدمار كامل أو أضرار كبيرة في الموصل خلال المعارك التي قادتها القوات العراقية وأنتهت بتحرير كامل المدينة من داعش في تموز/يوليو من العام الماضي.

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان فإن الأضرار التي لحقت بقطاع الإسكان تمثل قرابة خمس الدمار الناجم عن العنف الدامي الذي إستمر سنوات في العراق.

يشار الى أن المصرف بدأ يوفر قروضاً سكنية وعقارية حيث إنتقد متقدمون للحصول على قروض إنتقدوا فرض المصرف فوائد على القروض لأن مدينتهم عاشت ظروفاً قاسية إستمرت ثلاث سنوت من إرهاب داعش أعقبتها تسعة أشهر من المعارك.

وذكر هؤلاء المتقدمون لقروض من المصرف العقاري أن معدل الفائدة 3 بالمئة كما كان في السابق في حين أن الدولة لم تدفع تعويضاً لأحد برغم أن مواطني المدينة يعيشون ظروفاً أستثنائية.

ودفع الانتظار بعدد كبير من سكان الموصل الى البدء بعمليات إعادة أعمار بعد أن أتعبهم انتظار المساعدات الحكومية , هذا و تعاني موازنة الحكومة المركزية من العجز المالي جراء تكاليف الحرب الطويلة التي خاضتها ضد داعش منعها من وضع تخصيصات في الموازنة لإعمار المدن المحررة من داعش الأمر الذي دفعها لعقد مؤتمر الكويت لإعادة أعمار العراق الذي أعلن مسؤولون عراقيون خلاله حاجة بلادهم الى 88 مليار دولار بينها 22 ملياراً في الأمد القصير لتأمين إعادة بناء المساكن والبنى التحتية المدمرة.

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