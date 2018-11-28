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هكذا تحدى أحمد شحّ الوظائف في تونس

أخبار الآن | تونس - تونس ( جمال لعريبي) 

تضاعفت نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا الى 31 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية في تونس  ..احمد  تخرج من الجامعة و لم يتظر كثيرا 

تحدى البطالة بمشروع خاص استطاع ان يجد لنفسه مكانا في سوق العمل و ان يصنع لنفسه  اسما في فن الديكور الداخلي .... كيف حقق ذلك  المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي :

وسط 285  الف عاطل من حاملي الشهادات العليا بتونس   إستطاع أحمد  التحايل على البطالة والعمل لحسابه الخاص بدل الانتظار طويلا للحصول على عمل يغنيه شر الحاجة و السؤال  فبعد تخرجه مباشرة  بدا  أحمد في تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة في  فن الديكور الداخلي و استطاع  ان يصنع لنفسه مكانا في سوق الشغل  

اكثر ما يميز عمل الشاب احمد في فن الديكور الداخلي هو المزج بين  ما هو تقليدي و ما هو عصري و بذالك استطاع ان يضع بصمته الخاصة في العديد من   اعماله التي نالت اعجاب الكثيرين .

استطاع الشاب التونسي احمد  تجاوز  هاجس البطالة التي يعاني منها الكثير من الشباب التونسي بمشروعه الخاص ليكون بذلك  نموذجا عصاميا  لمن يخوض من الشباب غمار المشاريع الخاصة. 

 

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