هكذا تحدى أحمد شحّ الوظائف في تونس

أخبار الآن | تونس - تونس ( جمال لعريبي)

تضاعفت نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا الى 31 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية في تونس ..احمد تخرج من الجامعة و لم يتظر كثيرا



تحدى البطالة بمشروع خاص استطاع ان يجد لنفسه مكانا في سوق العمل و ان يصنع لنفسه اسما في فن الديكور الداخلي .... كيف حقق ذلك المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي :

وسط 285 الف عاطل من حاملي الشهادات العليا بتونس إستطاع أحمد التحايل على البطالة والعمل لحسابه الخاص بدل الانتظار طويلا للحصول على عمل يغنيه شر الحاجة و السؤال فبعد تخرجه مباشرة بدا أحمد في تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة في فن الديكور الداخلي و استطاع ان يصنع لنفسه مكانا في سوق الشغل

اكثر ما يميز عمل الشاب احمد في فن الديكور الداخلي هو المزج بين ما هو تقليدي و ما هو عصري و بذالك استطاع ان يضع بصمته الخاصة في العديد من اعماله التي نالت اعجاب الكثيرين .

استطاع الشاب التونسي احمد تجاوز هاجس البطالة التي يعاني منها الكثير من الشباب التونسي بمشروعه الخاص ليكون بذلك نموذجا عصاميا لمن يخوض من الشباب غمار المشاريع الخاصة.

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