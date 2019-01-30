#شباب - الجزء الـ3 من شباب بالهيل

وثائقيات 30-1-2019

تنوي التخصص في التمريض حين إنتهت من الدراسة الثانوية في المملكة العربية السعودية لكن فجأة قررت ترك هذه المهنة والإنخراط في التمثيل رغم صعوبات جمة واجهتها من قبل أهلها وأقاربها الذين يرون أن التمثيل مهنة لا تناسب قيم ومجتمع العربي.



بعد فترة قصيرة إستطاعت إقناع أهلها وكان والدها أول من شجعها.. لتصبح نجود واحدة من أبرز الفنانات الشابات الصاعدات في السعودية..



بدات حياتها كممثلة مساعدة في عدد من الأعمال الدلارامية قبل ان يسند إليها دور بطولة مطلقة في فيلم الإنكسار.



ما هي التحديات وما هي الاحلام وأين تصبو عيناها .. الكثير من التفاصيل تتابعونها في حلقة اليوم من شباب بالهيل .