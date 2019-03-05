الاتحاد الأوروبي يدرج 7 وزراء سوريين على قائمته السوداء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدرج الاتحادُ الأوروبي، أمس الإثنين، سبعةَ وزراء سوريين بينهُم وزير الداخلية، على القائمةِ السوداء للأفرادِ الذين ستُجمد أرصدتهُم وسيمنعون من دخولِ أراضيه لمسؤوليتهم عن أعمالِ القمع في سوريا.

وأفاد البيان بأن القراراتِ تَرفع عدد الأشخاص الذين يطولهم حظر السفر وتجميدِ أرصدةٍ لمسؤوليتهم في القمعِِ العنيف بحقِ المدنيين في سوريا وللاستفادةِ من النظام أو دعمه إلى مئتين وسبعةٍ وسبعين.



والوزراء السبعة هم، وزير الداخلية اللواء محمد خالد رحمون، ووزراء السياحة محمد رامي مرتيني، والتربية عماد موفق العزب، والتعليم العالي بسام بشير إبراهيم، والأشغال العامة سهيل محمد عبداللطيف، والاتصالات إياد محمد الخطيب، والصناعة محمد معن زين العابدين جذبة.

وأكد المجلس الأوروبي، في بيان، أن ذلك يأتي بعد التعديلات الأخيرة على الحكومة السورية.

وكان الاتحاد الأوروبي أضاف نحو 72 كيانا تم تجميد أرصدتها بسبب الوضع في سوريا.

وتخضع سوريا لحظر نفطي وقيود على المبادلات التجارية والاستثمارات وتجميد أرصدة البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وعلى تصدير الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم في عمليات القمع في الداخل ومعدات وتكنولوجيات للمراقبة أو التنصت على الاتصالات الهاتفية أو التواصل على الانترنت.

والعقوبات الأوروبية مفروضة منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول 2ASSIGNID011، ويتم مراجعتها سنويا، والمراجعة المقبلة في الأول من يونيو/حزيران 2019.

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