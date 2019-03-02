مقتل 30 حوثياً بغارات للتحالف في كشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن أكثر من 30 عنصراً حوثياً قتلوا في غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في مديرية كشر بمحافظة حجة.



واستهدفت المقاتلات عربة محملة بالذخائر تابعة للميليشيات، أثناء تجمع عناصر الميليشيات حولها، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً، جراء انفجارها مع جميع العربات العسكرية المجاورة.

وكانت المقاتلات نفذت صباح السبت غارة على عربة عسكرية حوثية في المديرية ذاتها، وسقوط كل من كانوا على متنه من العناصر قتلى وجرحى.

يذكر أن عدد قتلى الميليشيا بالغارات الجوية، في حجور منذ بداية المعارك مطلع فبراير الماضي بأكثر من 500 قتيل، فضلاً عمن قتلوا في المواجهات مع القبائل والذين يقدر عددهم بأضعاف ذلك.



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