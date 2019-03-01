الحكومة اليمنية تعلن التحرك في حجور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الحكومة اليمنية عن إرسال عدد من كتائب الجيش الوطني اليمني إلى محافظة حجة لدعم قبائل حجور، في مواجهاتها مع ميليشيات الحوثي.

وبعد فشل الهجمات المتكررة للحوثيين في اقتحام مناطق حجور، ذكرت وسائل إعلام أن زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي أصدر توجيهات للمشرفين في مديريات العاصمة صنعاء بتجهيز 4 آلاف مسلح بشكل عاجل، ونقلهم إلى مديرية كشر.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن إعلان حالة طوارئ وسط قيادة الحوثيين بشأن حجور، أدت إلى قطع إجازات المسلحين وسط سحب آخرين من الجبهات الأخرى استعدادا لنقلهم إلى محافظة حجة.

وبحسب وثيقة صادرة عن مركز القيادة والسيطرة الرئيسي في الجيش الوطني اليمني، نصت التوجيهات على تحريك 8 كتائب عسكرية من مناطق مختلفة للتوجه إلى محافظة حجة لفك الحصار على قبائل حجور.

ووفقا للوثيقة، فقد شملت التوجيهات قادة المنطقة العسكرية الأولى والثالثة والسادسة والسابعة ومحور الغيضة، من أجل تحريك الكتائب إلى معسكر التحالف في الوديعة لنقلهم إلى المنطقة العسكرية الخامسة.

واحتدمت المعارك بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي في مديرية كُشر بمحافظة حجة، في ظل استمرار الميليشيات في حشد مسلحيهم ومحاصرة حجور.

وقتل 3 مدنيين من بينهم طفل وأصيب آخرون من أسرة واحدة في قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي، استهدف منزلا في العبيسة، في وقت واصل المتمردون إرسال تعزيزاتهم إلى الرحبة شمال شرقي كُشر.

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