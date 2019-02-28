العنوسة تضرب العالم العربي.. ولبنان يتصدّر القائمة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسات جديدة أجرتها مراكز أبحاث عن قائمة البلدان العربية التي سجّلت أعلى معدل للعنوسة خلال العام 2018. ووفقاً لتلك الدراسات، فإنّ لبنان تصدّر القائمة بنسبة 85%، فيما سجّلت البحرين المعدل الأقل بنسبة 25%.

وأرجع الباحثون الإجتماعيون والاقتصاديون أسباب تأخر الزواج إلى أسباب عديدة منها ارتفاع المهور والأعباء الإقتصادية، فضلاً عن تفشي البطالة وارتفاع أسعار السكن، إلى جانب ظروف المعيشة الصعبة في ظل رواتب متدنية.

وإليكم نسبة العنوسة التي سجلت في مختلف الدول العربية:

البلد نسبة العنوسة لبنان 85% الإمارات 75% العراق 70% سوريا 70% تونس 62% الجزائر 51% السعودية 45% الأردن 45% المغرب 40% مصر 40% الكويت 35% ليبيا 35% اليمن 30% البحرين 25%

مصدر الصورة: annahar.com

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