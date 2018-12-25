التوأم الأكثر تطابقاً في العالم: نريدُ الزواج من رجل واحد!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفَ موقع "ستاندر ميديا" البريطاني أنّ "التوأم الأكثر تطابقاً في العالم وهما آنا ولوسي دي سينكي، قررا الزواج من رجل واحد تربطه بهما علاقة منذ 6 سنوات، يدعى بن بيرن وهو من مدينة بيرث".

غير أنّ قانون الزواج لعام 1961 في أستراليا يمنع تعدد الزوجات، الأمر الذي يحول دون إتمام تحقيق هدف التوأم (33 عاماً)، ما دفع بهما إلى إطلاق نداءٍ عبر مواقع التواصل الإجتماعي للحصول على تعاطف الناس معهما، بغية السماح لهنّ بالزواج من صديقهنّ المشترك. وفي هذا السياق، نشر التوأم مقطعاً مصوراً على "انستغرام" قالتا فيه: "لدينا مشكلة فريدة من نوعها. نريد أن نتزوج من رجل واحد".

وفي حديثٍ عبر قناة "هيوز" التلفزيونية الأسترالية، فقد أكدت الفتاتان التوأم أنهما "لديهما شريك واحد هو بن"، وقالا: "نود الزواج منه يوماً ما، لكن القانون في أستراليا يقول إننا لا نستطيع ذلك. فماذا نفعل؟".

وكان بيرن يعيش على بعد 40 دقيقة بالسيارة من الأختين التوأم، قبل أن ينتقل ووالدته للعيش معهما في عام 2017. وقالت التوأم إن بيرن يعاملهما بشكل متساوٍ تماماً.

مصدر الصورة: The Express Tribune

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