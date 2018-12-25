أسمن رجل في العالم يفقد 220 كغ.. فكم كان وزنه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

السمنة هي واحدةً من أسباب الموت الرئيسية التي يمكن الوقاية منها، والمنتشرة عبر أرجاء العالم أجمع، وفقد أسمن رجل في العالم سابقا 220 كلغم من وزنه، وينوي الخضوع لعملية جراحية ثانية لتخفيض وزنه أكثر من ذلك.

وأدرج المكسيكي، خوان بيدرو فراتكو، في عام 2017 في سجل غينيس للأرقام القياسية بوزن 585 كلغم كأسمن رجل في العالم. وحذره الأطباء من أن احتمال إصابته بالجلطة الدماغية والنوبة القلبية اقترب من 100%. لذلك، خضع عام 2017 لعملية جراحية في المعدة، ما أدى إلى فقدانه زهاء 220 كلغم، وينوي الآن الخضوع لعملية ثانية.

وحاليا، فقد خوان 75% من حجم معدته، ووزنه نحو 350 كلغم، ومع ذلك لا يزال احتمال إصابته بجلطة دماغية أو نوبة قلبية قائما، لذلك ينوي تقليص حجم معدته أكثر. ووفقا للجراحين، سيتم تقليص حجم معدته وتغيير اتجاه الأمعاء الدقيقة.

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مصدر الصور: موقع "guinnessworldrecords".