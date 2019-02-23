الرئيس السوداني يعين رئيسا جديدا لمجلس الوزراء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، قرارا بتعيين وزير الدفاع عوض محمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية، ومحمد طاهر رئيسا لمجلس الوزراء، حسب بيان للرئاسة.

وجاء التعيين بموجب مرسوم جمهوري أصدره الرئيس السوداني بعدما أعلن، مساء الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق الوطني.

لكن البشير أبقى على وزراء الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، والخارجية الدرديري محمد أحمد، والعدل محمد أحمد سالم.

وبذلك يحل بن عوف محل نائب الرئيس السابق بكري حسن صالح، مع الاحتفاظ بمنصبه وزيرا للدفاع.

وفي خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي من القصر الرئاسي، دعا البشير البرلمان إلى عدم إجازة تعديلات دستورية كانت مقررة، مما يعني عدم تمكنه من الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وأقال البشير ولاة الولايات، وعين قادة من الجيش ولاة في ولايات البلاد البالغ عددها 18 ولاية.

وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية لاحقا أن وكلاء الوزارات والأمناء العامين سيتولون تصريف أعمال وزاراتهم.

المزيد: