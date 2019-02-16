الجيش اللبناني يوقف الأمير الشرعي لداعش

أخبار الآن | بيروت - لبنان (وكالات)

أوقفت دورية من مديرية المخابرات اللبنانية في محلة المشرفة - الهرمل، السوري محمد خالد الحاج أحد قياديي تنظيم داعش قادماً من منطقة دير الزور السورية

وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش، فإنه وبعد متابعة التحقيقات مع الموقوف تمكنت قوة من المخابرات أيضاً من توقيف الأمير الشرعي لداعش السوري أحمد منصور الخلف في محلة الشواغير الهرمل، إضافة إلى 4 أشخاص من التابعية السورية، لدخولهم الأراضي اللبناني بطريقة غير شرعية.

وأوضح البيان أن التحقيق بدأ مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



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