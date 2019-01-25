الصادق المهدي ينضم إلى المحتجين في السودان

أخبار الآن | الخرطوم - السودان - (وكالات)

انضم، الجمعة، زعيم حزب الأمة القومي السوداني المعارض، الصادق المهدي إلى المظاهرات التي تشهدها الخرطوم وعدة مدن سودانية للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وكان الصادق المهدي قد جدد تأييده للحراك الذي يشهده الشارع السوداني، وأعرب في خطبة الجمعة التي ألقاها في أحد مساجد منطقة "ودنوباوي" في أمدرمان عن تأييده للمتظاهرين السلميين، رافضا في الوقت نفسه "أعمال العنف المفرط".

ونوه الصادق المهدي إلى أن حزبه وقع مع "تجمع المهنيين" وآخرين ميثاق الحرية والتغيير، وأنه يجري عرضه على على أكثر من عشرين مجموعة سياسية ومدنية ومطلبية.

وأشار إلى أن أهم بنود الميثاق هي رحيل البشير، وتكوين حكومة انتقالية، وتطبيق برنامج اقتصادي إسعافي وتطبيق برامج الإصلاح البديلة، وعقد المؤتمر القومي الدستوري لكتابة دستور جديد للبلاد.

من جانب آخر، أكد متحدث باسم الشرطة السودانية وفاة شخصين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في الخرطوم أمس الخميس.

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