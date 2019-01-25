السودان: دعوات لمظاهرات عامة في البلاد

أخبار الآن | الخرطوم – السودان (وكالات)



دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مظاهرات عامة، الجمعة، والصلاة في الساحات العامة.

وكان هذا التجمع المعارض قد دعا إلى سلسلة من التظاهرات والمواكب خلال الأسابيع القليلة الماضية في مناطق مختلفة في الخرطوم ومدن أخرى.

وأسفرت الاحتجاجات الواسعة التي نظمت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الخميس عن قتل شخصين، وعشرات الجرحى.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والذخيرة الحية لتفريق المظاهرات، كما اعتقلت مئات المحتجين وشخصيات المعارضة.

وتعليقاً على مقتل متظاهر، قال رئيس النيابة العامة، عامر محمد إبراهيم، الخميس، إن القتيل يبلغ من العمر 24 عاما، مشيرا إلى أنه توفي خلال احتجاجات مدينة أم درمان. وأضاف أن عدد القتلى خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع وصل إلى 29 شخصا، مؤكدا أن النيابة العامة مازالت تحقق في أسباب الوفاة.

لكن لجنة أطباء السودان، المحسوبة على المعارضة، قالت إن شخصين لقيا حتفهما في احتجاجات الخميس.

إلى ذلك، قُتل أحد عناصر جهاز الاستخبارات السوداني في اشتباك مع مجموعة من الجنود في بلدة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وفقا لما أعلنت الشرطة الخميس.

ووقع الاشتباك بين عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني القوي ومجموعة من الجنود في ساعة متأخرة الأربعاء، حسب بيان لمدير شرطة البحر الأحمر محمد موسى عمر.

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