واشنطن تدعو السودان للإفراج عن المحتجين

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

حضت الولايات المتحدة السودان على إطلاق سراح النشطاء الذين احتُجزوا خلال الاحتجاجات



على غلاء الأسعار والسماح بالتعبير السلمي . وحذرت من أن الأمر يُضعف فرص تحسين العلاقات مع واشنطن.

ويعد هذا أول بيان يَصدر عن واشنطن بعد شهر من الاحتجاجات التي تزداد اتساعاً.

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو إن الولايات المتحدة قلقة بشأن تزايد عدد الاعتقالات والاحتجازات، داعياً الحكومة السودانية إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين والنشطاء والمتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم بصورة تعسفية.. ندعو الحكومة أيضاً إلى السماح بإجراء تحقيق موثوق ومستقل في مقتل وإصابة محتجين.

وأضاف أنه علاوة على ذلك، ومن أجل معالجة المظالم المشروعة للسكان، يجب على الحكومة توفير أجواء من الأمن والأمان للتعبير العام عن الرأي والحوار مع المعارضة والمجتمع المدني في عملية سياسية أكثر شمولاً.

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