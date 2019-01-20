سناتور أمريكي: نأمل أن يتروّى ترامب بقرار الانسحاب من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال السناتور الأمريكي لينزي جراهام السبت إنه يأمل أن يتروى الرئيس دونالد ترامب بقرار الانسحاب الأمريكي من سوريا لحين تدمير تنظيم داعش وهزيمتهم كلياً، وحذر جراهام من أن عدم منح الأمر ما يستحقه من تفكير متمهل قد يعني أن الانسحاب قد يخلق في سوريا وضعا أكثر تفاقما بكثير من العراق.

وقال جراهام في أنقرة إنه يعتقد أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دنفورد وضع خطة مع تركيا لنقل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية السورية بعيدا عن الحدود التركية.

وأعلن ترامب الشهر الماضي هزيمة الدولة الإسلامية في سوريا وعزمه سحب القوات الأمريكية من البلاد.

وأدى القرار لإضفاء مزيد من الغموض على الحرب السورية الدائرة منذ ما يقرب من ثماني سنوات وإلى سلسلة من الاتصالات بشأن كيفية ملء الفراغ الأمني الذي سينتج عن ذلك في شمال وشرق سوريا حيث تتمركز القوات الأمريكية.

وأسفر انسحاب القوات الأمريكية من العراق بنهاية عام 2011 بعد تسع سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 عن ترك مساحة سانحة لتنظيم الدولة الإسلامية مما دفع إلى تدخل الولايات المتحدة مرة أخرى.

وأسفر هجوم أعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عنه عن مقتل جنديين أمريكيين ومدنيين يعملان مع الجيش الأمريكي في شمال سوريا إضافة إلى مقتل مدنيين آخرين.

والهجوم في منبج هو الأكثر فتكا فيما يبدو على القوات الأمريكية في سوريا منذ انتشارها على الأرض في 2015. وتخضع مدينة منبج لسيطرة قوات متحالفة مع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

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