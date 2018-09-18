ماذا يعني امتعاض الحشد الشعبي من إيران؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

لطالما كانت ميليشيا الحشد الشعبي مطية بيد إيران، لكن ليس بعد اليوم، إليكم أبرز الاسباب:

توترت العلاقة بين الحشد الشعبي وإيران بعد قرار ايران قطع التمويل عن الحشد بحجة العقوبات.

قطع التمويل دفع بالحشد الشعبي للبحث عن أساليب ملتوية لتعويض خسائره المالية، وانخرط بأفعال جرمية كالسرقة والسطو والإستيلاء على الأراضي والخطف.

بالرغم من قطع التمويل الإيراني فإن قاسم سليماني أراد الإستمرار بتوجيه الأوامر لقيادات الحشد، إلا أن مؤشرات رفض ظهّرت من خلال بعض المواقف والتصريحات.

عضو عصائب أهل الحق عبّر عن رفض مجموعته لأوامر قاسم سيماني بالإنسحاب، وانتقد التدخل الإيراني، كذلك فعل قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي الذي رفض من جهته الإلتزام بتعليمات قاسم سليماني، واتهم نائب قائد الحشد بسوء إدارة الحشد بما في ذلك قضية الرواتب.

باختصار العلاقات الإيرانية مع الحشد الشعبي في ورطة كبيرة لن تنتهي الا بكف ايران عن تدخلها في الشؤون العراقية.

إقرأ أيضاً:

الحشد الشعبي يؤسس قوات "التعبئة الطوعية" انطلاقا من البصرة

ما الذي تحاول إيران القيام به؟ لماذا؟ وإلى أين سوف يصل هذا؟