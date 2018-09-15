الحشد الشعبي يؤسس قوات "التعبئة الطوعية" انطلاقا من البصرة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
اعلنت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، تاسيس قوات جديدة تحت اسم "قوات التعبئة الطوعية"، لتكون مشابهة لـ "قوات الباسيج" الإيرانية.
ويقدر تعداد هذه القوات بنحو 30 ألفا.
وبدأ العمل بالفعل لتشكيل هذه الميليشيات في مدينة البصرة، عبر دمج أعضاء التشكيلات الشبابية للأحزاب الشيعية في هذه الميليشيات.
وتعني هذه الخطوة أن الآلاف من غير العسكريين سيحصلون على رواتب وهويات أمنية وأسلحة يحق لهم استخدامها دون الرجوع لأي وزارة أمنية.
اقرأ أيضا:
عقوبات أمريكية جديدة على طهران بنوفمبر
أين يريد قاسم سليماني أن يصل؟