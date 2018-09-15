الحشد الشعبي يؤسس قوات "التعبئة الطوعية" انطلاقا من البصرة

... تطاول إيراني.. نعتزم إنشاء وحدات عسكرية من الباسيج في الأردن و مصر هل تستعد إيران للتدخل في شؤون مصر والأردن على غرار ما فعلت في سوريا ولبنان؟ هناك دلائل تشير إلى أن ايران تسعى إلى توسيع نفوذها الاقليمي باستخدام ادواتها في المنطقة المتمثلة بالقمع والتدخل، التفاصيل في صحيفة الشرق الأوسط وغيرها من المصادر.

... الباسيج الإيراني.. تصدير للجماعات المسلحة أم صنع للإرهاب؟ نجحت هذه الوحدات العسكرية في قمع الحركة الخضراء، التي اندلعت بعد التلاعب الذي وقع في نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 التي فاز بها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد

... نظام الأسد يواجه أكثر أزماته حدة من أعوام بعد ثلاث سنوات من إندلاع الثورة السورية يواجه النظام السوري أزمة داخلية رهيبة لم يشهدها منذ الشهور الأولى لبداية الصراع.

... روسيا والنظام السوري يجددان قصفهما إدلب جددت طائرات روسية و أخرى تابعة للنظام السوري غاراتها على إدلب شمال غرب البلاد بعد أن توقفت لساعات على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

... 14 حقيقة عن هجمات 11 سبتمبر..منها العثور 437 ساعة قدمت صحيفة "تليغراف" البريطانية بعض الحقائق المروعة عن تفجيرات 11 سبتمبر التي قلبت موازين أمريكا والعالم، نتابع أهم ما ورد في تقرير الصحيفة.