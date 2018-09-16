تحديد الثلاثاء موعدا لاختيار الرئيس العراقي

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

حدد الرئيسُ لجديد للبرلمان العراقي محمد الحلبوسي يوم الثلاثاء المقبل موعدا للتصويت على المرشحين لرئاسة الجمهورية.

ورفع الحلبوسي الجلسة الأولى للبرلمان التي كانت مفتوحة منذ الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي, داعيا المرشحين لرئاسة الجمهورية الى الترشح عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي امام مجلس النواب، ان "يوم الثلاثاء القادم سيكون موعدا للترشيح الى منصب لرئيس الجمهورية"، مبينا ان "فتح باب الترشيح للمنصب سيكون الكتروني من خلال اعلان الموعد عن طريق الموقع الالكتروني لمجلس النواب".

و أكد الحلبوسي الأحد أنه سيتوجه الاثنين الى محافظة البصرة جنوبي العراق للوقوف على احتياجاتها والمطالب التي تقدم بها المتظاهرون خلال تظاهراتهم الاحتجاجية التي إنطلقت منذ نحو شهرين.

و كان مجلس النواب العراقي إنتخب بشير توفيق نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب وهو نائب تم ترشيحه من قبل التحالف الكردستاني.

وكان من المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي رئيسه ونائبيه في الثالث من أيلول/سبتمبر لكنه لم يتمكن من ذلك لأن نواب الكتل الفائزة في الانتخابات العراقية كانوا يحاولون وقتها تحديد أي الكتل المتنافسة قد استحوذت على أكبر عدد من المقاعد.

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