بولتون: اذا استخدم النظام الكيماوي سيكون الرد أقوى بكثير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا متفقون على أنه في حالة استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية سيكون الرد "أقوى بكثير".

وقال بولتون، ردا على سؤال إثر خطاب ألقاه اليوم الإثنين في الجمعية الفيدرالية: "حاولنا خلال الأيام الماضية توجيه رسالة مفادها أن ردنا سيكون أقوى بكثير مما كان حال استخدام الأسلحة الكيميائية للمرة الثالثة".

وتابع: "تشاورنا مع البريطانيين والفرنسيين، واتفقنا على أن الاستخدام الجديد للسلاح الكيميائي سيسفر عن رد أقوى بكثير مما سبق".

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