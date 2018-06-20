إعتقال متورط من ميليشيا حزب الله بالعراق بقتل منتسب أمني

أخبار الآن | بغداد - العراق (مصادرنا)

أعلنت السلطات الأمنية العراقية إنتهاء تطويق مقر ميليشيا حزب الله العراقية في شرق بغداد بعد أن سلمت هذه الميليشيا منتمياً إليها متورطاً بإطلاق النار من سيارة مسروقة وسلاح رشاش.

ونقل مراسل أخبار الآن عن مصادر أمنية طلبت عدم كشف هويتها تأكيدها أن ميليشيا حزب الله في العراق سلمت من مقرها الرئيسي في شارع فلسطين المتورط بإطلاق النار الذي تسبب بقتل أحد أفراد الشرطة، مضيفةً أن التسليم جرى بإشراف وزير الداخلية قاسم الأعرجي.

وقالت شرطة بغداد في بيان إن "سيارات مدنية بدون لوحات مرورية و تحمل مسلحين بداخلها قامت باجتياز حاجز أمني في إحدى المناطق شرقي بغداد، عندما حاول أفراد الحاجز إيقافها"، مبينةً أن "أفراد الحاجز الأمني أطلقوا النار على هذه السيارات التي رد المسلحون الذين كانوا بداخلها على القوات الأمنية، ما أدى الى مقتل أحد أفراد الأمن و إصابة إثنين آخرين".

وأضاف بيان الشرطة العراقية أن "تسليم المتورط بقتل أحد أفراد القوات الأمنية تم باشراف مباشر من قبل وزير الداخلية و هو الآن لدى قيادة شرطة بغداد".

وكانت القوات الأمنية العراقية قد طوقت المقر العام لميليشيات حزب الله في العراق عقب إشتباكات إندلعت بين قوة من الميليشيات رفضت الإمتثال لحاجز أمني تابع للشرطة العراقية في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد ما أجدى الى قتل أحد أفراد الحاجز و إصابة إثنين آخرين قبل أن يدخلوا مقر ميليشيا حزب الله في العراق للإحتماء فيه.

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