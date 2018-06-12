الصدر يعلن تشكيل تحالف بين سائرون والفتح

أخبار الآن | بغداد - العراق - (وكالات)

أعلن رجل الدين العراقي الشيعي، مقتدى الصدر، عن اتفاق مع قائد تحالف الفتح هادي العامري، لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي الجديد.

ونقل تلفزيون العراقية الرسمي، مساء اليوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران الجاري، أن تحالف "الفتح مع سائرون يعلنان تحالفهما ويؤكدان إبقاء الباب مفتوحا أمام الجهات الفائزة في الانتخابات".

وتصدر "سائرون" الكيانات السياسية العراقية في هذه الانتخابات بفوزه بـ54 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما حل ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية بـ47 مقعدا، وجاء ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا بفوزه بـ42 مقعدا، وحصل تيار "الحكمة" الوطني على 20 مقعدا فقط.

ويرفع الصدر وتياره شعار الإصلاح، والقضاء على الفساد، وتخليص مؤسسات الدولة من المحاصصة الطائفية، وكان من بين الكيانات السياسية التي أشارت التوقعات إلى حصولها على عدد مقاعد كبير، إلا أنه حقق مفاجأة بحصوله على أكثرية البرلمان، بينا تلته كيانات أخرى قد تكشف الأيام المقبلة عن تحالفها معه لتشكيل الحكومة المقبلة.

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