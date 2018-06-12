القبض على مسؤول الإعدامات في داعش بالموصل

أخبار الآن | بغداد - العراق ( وكالات )



ألقت الشرطةُ العراقية القبض على مسؤولِ الإعدامات في تنظيمِ داعش خلال تواجده مع نجله في ناحية الرشيدية شمال الموصل، وتمكنت القواتُ الأمنية من تطويقِ الناحية واعتقاله مع أخيه إلى مقرِ قيادة نينوى للتحقيق معهما وتقديمهما للقضاء العراقي.

ويدعى مسؤول الاعدامات في داعش حارث ابو سيف الهلالي، والملقب بـ (البتّار)، في ناحية الرشيدية شمال الموصل، حيث كان مع نجله ضبيان الهلال، ويعد الهلالي من أبرز مسؤولي الاعدامات الجماعية في ما يسمى بـ "ولاية نينوى"، ونفذ حوالى أكثر من 450 ألف حالة اعدام في عموم المحافظة، منذ سقوط الموصل في العاشر من (يونيو) 2014.

وكانت قوة من شرطة نينوى اعتقلت عنصراً آخر من "داعش" في منطقة القوسيات ، والارهابي كان يقاتل ضمن عصابات داعش، وكانت القوات الامنية قتلت شقيقه ونجله الذين ينتمون الى داعش أيضاً، في معارك تحرير تل سقف وسد الموصل.

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