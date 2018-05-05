غارات للتحالف العربي على معقل الحوثيين بصعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن - (وكالات)

شنت طائراتُ التحالف العربي سلسلةَ غاراتٍ على مواقع عدة لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديريةِ باقم بمحافظةِ صعدة، المعقلِ الرئيسي للمتمردين، وفق ما أفادت مصادر اعلامية.

وجاءت الغارات بالتزامنِ مع قصفٍ صاروخي ومدفعي للتحالفِ العربي على مواقع متفرقة في مديريةِ منبهِ الحدودية في صعدة.

وكانت قوات دعم الشرعية وبإسناد من طائرات التحالف العربي، قد استعادت السيطرة على مواقع جديدة بمديرية كتاف البقع، شمالي محافظة صعدة.

جاء ذلك نتيجة هجوم شنته القوات الشرعية على مواقع المتمردين، وتمكنت خلاله من استعادة السيطرة على "جبال المنقعر" و"التبة الرملية" و"بير سالمي" في منطقه كتاف غربي سوق البقع.

وأسفرت المعارك والغارات الجوية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين الحوثيين، فيما فر آخرون مخلفين معدات عسكرية وأسلحة.

من جهة أخرى، من المقرر أن يصل، السبت، إلى صنعاء، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ضمن جولته الثانية من المشاورات للوصول إلى اتفاق سياسي في البلاد.

ومن المتوقع أن يلتقي غريفيث بعدد من قادة ميليشيات الحوثي وعلى رأسهم مهدي المشاط رئيس ما يسمى "المجلس السياسي".

وكان من المقرر أن يصل غريفيث إلى صنعاء الشهر الماضي، لكن الزيارة تأجلت بعد مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي السابق، إثر غارة للتحالف في الحديدة.

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