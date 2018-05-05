انتصارات نوعية للقوات الشرعية اليمنية في الساحل الغربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع عدة لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين.

كما تكبدت المليشيات خسارة فادحة لأحد أهم مواقعها الاستراتيجية في مفرق البرح غربي تعز وسط انهيارات في صفوف الحوثيين.

مواجهات تعد الأعنف جرت في جبهتي كتاف البقع شرق صعدة وفي جبهة علب باقم حيث تمكنت قوات الجيش من التوغل في جبهة البقع غربا.

إذ تواصلت المواجهات العنيفة بين قوات الشرعية اليمنية وميلشيات الحوثي الانقلابية في عدة جبهات في صعدة خلال الساعات الماضية.

قوات الشرعية اليمنية نجحت باستعادة السيطرة على مواقع جديدة في مديرية كتاف البقع، شمالي صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.

وأسفرت المعارك والغارات الجوية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، في حين لاذ آخرون بالفرار تاركين خلفهم معدات عسكرية وأسلحة.

كما حررت قوات الجيش الوطني اليمني، عددا من المواقع الاستراتيجية في جبهة قانية شرق البيضاء وسط اليمن.

كما تمكنت المقاومة الوطنية بإسناد من قوات التحالف العربي من السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية ومواقع للحوثيين في محيط مفرق المخا - البرح، وقطعت خط إمداد وتموين الحوثيين، وتكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة في المعارك الدائرة، حيث فرت إلى مباني مصنع أسمنت البرح.

مصادر عسكرية أكدت أن قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد الركن، طارق محمد عبدالله صالح، تمكنت من السيطرة على التلال السود والسنترال في محيط مفرق المخا.

المعارك تلك تزامنت مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة جبل الرأس، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين وتدمير تعزيزات كانت باتجاه الساحل الغربي.

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