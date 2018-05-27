إعادة فتح مطار صلالة بعمان بعد تراجع إعصار مكونو

أخبار الآن | سلطنة عمان - (وكالات)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني العماني ، إعادة فتح مطار صلالة أمام الحركة الجوية ، بعد تراجع تأثير الحالة المدارية لإعصار مكونو ، الذي ضرب محافظة ظفار جنوبي البلاد.

وذكرت الهيئة أن الحركة الجوية استأنفت عملياتها وفق متطلبات السلامة وبالتنسيق مع الشركات المشغلة.

وأضافت: "تقرر إعادة فتح مطار صلالة أمام حركة الطيران ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح الأحد".

وأشارت إلى أن خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني، التي تأثرت بمرور الإعصار المداري، تعاود نشاطها بكل إنسيابية.

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