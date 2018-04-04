التحالف: الحوثيون يحولون ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

قال المتحدُث الرسمي بإسم قواتِ تحالفِ دعمِ الشرعيةِ في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن التحالفَ عَمِلَ على تسهيلِ دخولِ المساعدات من كافةِ المنافذ اليمنية. مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي تُحولُ ميناءَ الحديدة إلى مخزنٍ للأسلحة.

وأضاف المالكي خلالَ مؤتمرٍ صحفي، أن أكثر من مليوني يمني استفادوا من تدفقِ المساعداتِ والموادِ الأولية.

ورحب المالكي بالإدانة الدولية لمحاولة استهداف الملاحة من قبل الحوثيين.

كما عدد حوادث إطلاق الصواريخ الباليستية وعمليات اعتراضها من القوات السعودية .

وأكد المالكي أن ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما تهدد الملاحة الدولية بزوارق مفخخة، لافتا إلى أن قوات الشرعية اليمنية تواصل نزع الألغام والتقدم غربا، كما تشن عمليات هجومية في تعز بدعم من التحالف.

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