مدفعية الجيش اليمني تدك مسقط رأس الحوثي للمرة الأولى

أخبار الآن | صعدة - اليمن (وكالات)

مع اقتراب الجيش اليمني من معقل الحوثيين في جبال مران، وتسجيل نقاط ميدانية جديدة في تطويق صعدة، تستضيف جنيف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا لإغاثة اليمن.

اذ ، أعلنت قوات الجيش اليمني، أن مَدافعها دكت تجمعات ميليشيات لحوثي الانقلابية في مسقط رأس زعيم المتمردين بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد، للمرة الأولى منذ انتهاء حرب التمرد الحوثية السادسة عام 2009م.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن مدفعية الجيش دكت تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبل "الجميمة" القريب من ضريح "حسين الحوثي" في مران.

يأتي ذلك بعد نجاح الجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية في فتح جبهة خامسة جديدة في صعدة بمديرية الظاهر التي تبعد 10 كلم فقط عن منطقة مران مسقط رأس زعماء التمرد الحوثي.

إلى ذلك يعقد في المدينة السويسرية اليوم مؤتمر رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الإغاثة الإنسانية في اليمن، يشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن المساهمة السعودية والإماراتية المقدرة بمليار دولار ستستخدم بتوسيع نطاق العمليات الإنسانية، في أكثر المناطق تضررا، فيما تسعى الأمم المتحدة إلى توفير نحو ثلاثة مليارات دولار لمساعدة أكثر من 13 مليون يمني .

وسيترأس وفد اليمن في المؤتمر وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي.

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