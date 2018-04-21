ميليشيات الحوثي تحتجز 19 سفينة نفطية في البحر الأحمر

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)

أعلن السفير السعودي في اليمن والمدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة، محمد آل جابر، عن قيام ميليشيات الحوثي باحتجاز 19 سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

وأضاف السفير السعودي أن الميليشيات الإيرانية تمنع السفن من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود أي سفن فيه حاليا، وهو ما يمثل انتهاكا جديدا يضاف إلى سجل الحوثيين الحافل بالتجاوزات.

وكتب آل جابر في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "يتابع مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أكثر من 19 سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشيات ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود أي سفن في الميناء في الوقت الراهن".

وأضاف السفير تواصلنا مع الأمم المتحدة حول ما تقوم به ميليشيات الحوثي في ميناء الحديدة.

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