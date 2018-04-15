الملك سلمان يعلن اختتام قمة القدس العربية

أخبار الآن | الظهران - السعودية (وكالات)

شدد البيان الختامي لقمة القدس المنعقدة في الظهران بالسعودية، على التعهد بتقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية.

كما أكد البيان الختامي للقمة الـ 29 على العمل ِ على دعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي.

وأشار البيانُ إلى تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة تنفيذِ مُخرجات القمة.

كما طالبَ بيان القمة الختامي باليقظة لوقفِ الأطماع الإقليمية التي تستهدف الدول العربية.

كما دعت قمة القدس داعمي الميليشيات بالسلاح إلى وقف ممارساتها.

من جانبه، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي استضافة بلادِهِ للقمة المقبلة بعد اعتذار البحرين.

وقال أمين جامعة العربية أحمد أبو الغيط إن القمة تسلمت رسالة مكتوبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيتم إبلاغ الزعماء حضور القمة بها.

وكان الملك سلمان أطلق خلال الجلسة الافتتاحية للقمة اسم قمة القدس.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية لـ #االقمة_العربية تبرع بلاده بمبلغ 200 مليون دولار للفلسطينيين.

وقال في القمة العربية التاسعة والعشرين المنعقدة في مدينة الظهران #السعودية إن 150 مليون دولار من المبلغ ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس وباقي‭‭‬‬ المبلغ لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

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