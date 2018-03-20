مقتل 15 طفلا كانوا يحتمون بمدرسة في غارة جوية على الغوطة

أخبار الآن | ريف دمشق - سوريا - (أ ف ب)

قتل 15 طفلا وامرأتان في غارة شنتها على الأرجح مقاتلات روسية واستهدفت مدرسة كانوا يحتمون بها في بلدة عربين بالغوطة الشرقية قرب دمشق مساء الاثنين، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد إن الغارة الجوية التي "شنتها على الارجح مقاتلات روسية" استهدفت "بثلاثة صواريخ المدرسة التي يستخدم الطابق السفلي منها كملجأ للمدنيين".

وأضاف ان "الدفاع المدني يعمل الآن على انتشال الناس من تحت الأنقاض".

وتشن قوات النظام السوري منذ 18 شباط/فبراير حملة عسكرية على الغوطة الشرقية بدأت بقصف عنيف ترافق لاحقاً مع هجوم بري تمكنت خلاله من السيطرة على أكثر من ثمانين في المئة من هذه المنطقة التي تعتبر آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب دمشق.

ومع تقدمها في الغوطة، تمكنت قوات النظام من تقطيع اوصال المنطقة إلى ثلاثة جيوب منفصلة هي دوما شمالاً التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة.

ومنذ بدء هجوم قوات الأسد قتل في الغوطة الشرقية اكثر من 1435 مدنيا، بحسب المرصد.

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