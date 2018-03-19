الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 مسؤولين في النظام السوري

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا - (ا ف ب )

فرض الاتحاد الاوروبي عقوباتٍ على أربعةِ مسؤولين كبار في النظام السوري، بسبب استخدام اسلحة كيميائيةٍ ضد مدنيين، وسْط تقاريرَ تفيدُ باستخدام قوات النظام السوري غازَ الكلور في الغوطة الشرقية.

وفـُرضت العقوبات على ضابطٍ رفيع في قواتِ النظام السوري وثلاثةِ علماء يعملونَ في مركز الدراسات والبحوث العلمية، وتشتمل العقوبات حظرَ سفرهم وتجميد ارصدتهم.

وبذلك يرتفع الى 261 عدد عناصر النظام السوري الذين فرض عليهم الاتحاد عقوبات خلال النزاع المستمر منذ سبع سنوات.



وفي بيان قال الوزراء بعد الاتفاق على العقوبات في بروكسل "اضاف الاتحاد الاوروبي اربعة اشخاص الى القائمة بسبب دورهم في تطوير واستخدام اسلحة كيميائية ضد سكان مدنيين، وذلك تماشيا مع سياسة الاتحاد في مكافحة انتشار الاسلحة الكيميائية".

واضاف ان "من بين هؤلاء مسؤولين عسكريين كبار وثلاثة علماء يعملون في مركز الدراسات والبحوث العلمية".



واتهمت قوات النظام السوري مرارا باستخدام غاز الكلور في الاسابيع الاخيرة خلال هجومها الجوي والبري لاستعادة الغوطة الشرقية قرب دمشق من المعارضة.



وفرض الاتحاد الاوروبي مجموعة واسعة من العقوبات على خلفية النزاع السوري، وتضغط بروكسل لاستئناف المحادثات التي تقودها الامم المتحدة في جنيف والهادفة الى انهاء الحرب.

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