تقرير: داعش لم يندحر نهائيا في العراق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت تقارير أمريكية بأن داعش لم يتم القضاء عليه نهائيا في العراق, مشيرة إلى أن التنظيم أظهر نشاطا متصاعدا عبر شنه هجمات جديدة في بعض مناطق غرب الموصل والانبار و شمال شرق بغداد.

وقال تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن, إن داعش فقد 99% من معاقله في العراق، إلا أن مسلحيه يشنون ما معدله 75 هجوما شهريا في أنحاء البلاد.

وأضاف التقرير أن داعش غيّر من تكتيكاته، فأصبح يركز مؤخرا على الأهداف الحكومية، إلى جانب تنفيذه اغتيالات وعمليات خطف مقابل الفدية لتمويل مسلحيه. وأشارا التقرير إلى أن هجمات داعش في محافظة كركوك تضاعفت خلال العام الأخير, مؤكدا أن حصيلة قتلى الهجمات الدامية في العراق عام 2016 بلغت (6217 قتيلا)، وفي 2017 بلغت (5339 قتيلا)، وفي 2018 (1656 قتيلا حتى تشرين الأول / أكتوبر الماضي).

وقدر التقرير وجود ما بين 20-30 ألف مسلح لدى داعش في سوريا والعراق، مضيفاً أن عددهم في العراق يتراوح بين 10-15 ألف مسلح. وقال التقرير الأمريكي "إن التنظيم الإرهابي بدأ ينظم صفوفه، مستفيدا من حالة الاضطراب التي يعيشها العراق، فضلا عن الفساد المستشري، والتوترات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق والخلافات السياسية على مناصب الوزارات والأجهزة الأمنية, إضافة الى استفادته من التوترات الطائفية التي تغذيها ميليشيات مدعومة من إيران".

المزيد من الأخبار

هكذا يتصارع قادة داعش في دير الزور؟



