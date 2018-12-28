دفعة جديدة من لاجئين سوريا تغادر الأردن

أخبار الآن | عمان - الأردن ( أ.ف.ب )

عادت دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلدهم عبر معبر نصيب - جابر الحدودي ، وقال منسق عودة اللاجئين السوريين من الأردن وتركيا ولبنان ، محمد حمرا، إن التسهيلات الكبيرة التي يمنحها النظام السوري فـَتحت الباب أمام عودة السوريين المهجرين من دول عدة ، مشيراً إلى أنه قريباً سيبدأ التنسيق لعودة السوريين المهجرين من مصر، ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية فإنه منذ إعادة فتح معبر نصيب - جابر الحدودي مع الأردن في منتصف شهر أكتوبر تشرين الاول الماضي، عاد آلاف اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا.

معنا من العاصمة الاردنية عمان عبر الهاتف الصحفي وائل جرايشة



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