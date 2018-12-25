برهم صالح: نريد عراقا آمنا مع جيرانه

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيسُ العراقي برهم صالح إن نهايةَ الإرهاب صنعها العراقيون وعليهم الحفاظ على النصرِ واستئصالِ الفكر المتطرف. وأضاف صالح خلال قداس عيد الميلاد في بغداد أن العراقيينَ يريدون بلدهم أمناً مع شعبِه وجيرانِه في ظلِ حالةٍ من التصالحِ والوحدةِ ضد الإرهاب.

وتابع صالح "أمامنا تحديات كبيرة لخدمة ضحايا الإرهاب وذويهم وأمامنا مسؤولية كبيرة لمواجهة الفكر المتطرف ثقافيا وقانونيا". وقال صالح "أهنئكم بهذه المناسبة ونتمنى من عامنا المقبل أن يكون عاماً للبناء والسلام في العراق وتأمين مستلزمات الأمن ومواجهة المشاكل الاقتصادية واستكمال بناء العراق".

و شدد الرئيس العراقي "يجب أن نقر أن الهجمة الإرهابية على المسيحيين والأقليات الأخرى في العراق كانت شرسة وكذلك في عدد من الدول الأخرى، لكننا بتلاحم أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة تمكنا من دحر الإرهابيين".

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