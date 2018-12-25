عبد المهدي: لم نتلق طلبا للتوغل بسوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي تلقي حكومته أي طلب رسمي بشأن توغل قواته العسكرية داخل الأراضي السورية عقب انسحاب القوات الأمريكية من هناك. وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي إن العراق يتمتع بعلاقات جيدة مع جميع دول الجوار، ومع غالبية القوى في سوريا

و تابع عبد المهدي "أن الحكومة لم تتلقَ أي طلب بشأن التحرك العسكري داخل سوريا بعد الانسحاب الأمريكي". وتأتي تصريحات عبدالمهدي ردًا على تقرير صحفي أشار إلى أن "وزير الخارجية الأمريكي،

مايك بومبيو، طلب خلال محادثات هاتفية مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عبدالمهدي، دخول قوات عراقية لمسافة 70 كلم داخل سوريا، لسد الفراغ بعد انسحاب القوات الأمريكية".

وأضاف أن "وزير الخارجية الأمريكي أبلغنا بالانسحاب من سوريا، وأكد التزام واشنطن بدعم العراق".

إلا أن عبد المهدي أكد بأن "قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا له تأثير مباشر على العراق”، مشيرًا إلى أن بلاده “اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن الانسحاب الأمريكي من سوريا".

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