الحوثيون يسقطون قذائف على مناطق سكنية بالحديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تواصلُ الميليشياتُ الحوثية خرقَ وقف إطلاق النار في محافظةِ الحديدة غربي اليمن، إذ سقطت قذائف على مناطق سكنية، في حين لم تتوقف الميليشيات عن حشدِ مقاتليها في مناطق التماس.

واستهدفت الميليشيات الحوثية ألياتٍ زراعية لمواطني الحديدة ، في حين لقي مواطنون آخرون مصرعهم في منطقةِ "النُخيلةَ" من جراءِ ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية.



وأفادت مصادر يمنية محلية بوجود تحركات مشبوهة لميليشيات الحوثي، تهدف على ما يبدو للهجوم على مواقع قوات الشرعية، مستغلة غياب طائرات التحالف العربي، مما قد يهدد بنسف وقف إطلاق النار في الحديدة.

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