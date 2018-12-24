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التحالف: 138 انتهاكا حوثيا منذ اتفاق السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الانتهاكات الحوثية منذ اتفاق السويد بلغت 138 انتهاكا.

المالكي أشار إلى أن الميليشيات الحوثية تعيق دخول سفن تحمل مساعدات غذائية في ميناء الصليف، مضيفا أن صعدة وعمران لا تزال مناطق تستخدمها الميليشيات في إطلاق الصواريخ.

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد أن الميليشيات تستخدم مطار صنعاء ثكنة عسكرية.

 

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