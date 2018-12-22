وصول فريق الأمم المتحدة الى الحديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل إلى مدينة الحديدة غربي اليمن فريق فني من الأمم المتحدة، الذي سيساعد اللجنة الدولية المشتركة على مراقبة وقف إطلاق النار تنفيذا لاتفاق السويد.

ووفق قرار مجلس الأمن 2450 فسينتشر أفراد الفريق الفني الأممي على خطوط التّماس بين قوات الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي، بهدف الإبلاغ عن أي خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

و وفق مصادر ميدانية في الحديدة فإن الفريق الفني التابع للأمم المتحدة سيعمل على وضع الترتيبات اللازمة لمباشرة مهام تثبيت ووقف إطلاق النار في المدينة.

و كانت ميليشيات الحوثي أصدرت أوامر لأفرادها بارتداء زي الأمن المركزي والشرطة بالتزامن مع وصول المراقبين الدوليين إلى الحديدة، في محاولة للتحايل على قرار الانسحاب من المدينة بحسب قوات الشرعية اليمنية.

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