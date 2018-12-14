رئيس إريتريا يبدأ أول زيارة رسمية إلى الصومال

أخبار الآن | الصومال (متابعات)



بدأ الرئيس الإريتري أسياس أفورقي اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة الصومالية مقديشو تستغرق يومين. وقالت الرئاسة الصومالية إن قمة ً ستـُعقد بين البلدين لبحث تطور العلاقات. وكان في استقبال أفورقي في مطار آدم عدي الدولي في مقديشو الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ومسؤولون آخرون من الحكومة الصومالية.

وتأتي هذه الزيارة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أغلقت قوات الأمن الطرق والشوارع الرئيسية في مقديشو. وتعد زيارة الرئيس الإريتري هي الأولى له منذ استقلال إريتريا. وكان يماني مسقل وزير الإعلام الإريتري قال إن الرئيس أسياس أفورقي اتجه إلى الصومال في أولى زياراته إلى ذلك البلد.

وكتب الوزير على تويتر: "زيارة الرئيس أسياس التاريخية جزء لا يتجزأ عن القمم الثلاثية التشاورية بين رؤساء دول وحكومات إريتريا وإثيوبيا والصومال".

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