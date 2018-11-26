مقتل قياديين حوثيين في الضالع

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل ستة وعشرون مسلحا من ميليشيات الحوثي بينهم قياديان وأصيب ثلاثون آخرون، في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني في الجبهة الغربية بمدينة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية سيطرت على موقعين جديدين جنوبي مدينة دمت، يطلان على عدد من القرى، شرقي الضالع.

و تابعت المصادر ذاتها أن الاشتباكات كانت الأعنف واستمرت 8 ساعات متواصلة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مواقع الجعشة وحصمي والحيد جنوب غربي مدينة دمت، إثر هجوم للقوات الحكومية من 3 اتجاهات.

وفي الحديدة، دارت اشتباكات بين قوات المقاومة وميليشيات الحوثي في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة، كما قصفت القوات المشتركة مواقع كان المتمردون يستخدمونها للقصف على مواقع المقاومة والأحياء السكنية في مدينة التحيتا.

ويأتي ذلك فيما تعرضت عشرات المنازل في التحيتا لأضرار تفاوتت بين تدمير كلي وجزئي بسبب المقذوفات المتواصلة على الأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي.

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