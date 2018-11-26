التحالف يعلن تدمير ألغام بحريه زرعتها المليشيات الحوثية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف العربي اكتشفت وفجرت 86 لغماً بحرياً منذ بداية العمليات العسكرية، وأن ما تم اكتشافه وتدميره خلال الأسبوع المنصرم بلغ عدد 36 لغماً بحرياً تم زراعتها مؤخراً.

وأشار العقيد المالكي إلى أنه تم الاحد اكتشاف وتدمير 13 لغماً بحرياً تمت زراعتها بطريقة عشوائية.

"وتشمل هذه الألغام، ألغاماً معلقة وأخرى طافية تم زراعتها من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران"، بحسب العقيد المالكي.

وأكد العقيد المالكي، في بيان له مساء الأحد، استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام على المنشآت الحيوية الساحلية وقوارب الصيد ومرتادي الشواطئ من المدنيين وكذلك السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة وما قد تسببه من آثار وكوارث بيئية واقتصادية إقليمية ودولية.

وأشار إلى أن هذه الإسهامات تقع ضمن جهود التحالف مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

اقرأ أيضا:

انفجار على حافلة مدرسية في الموصل