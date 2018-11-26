قتلى في انفجار سيارة مفخخة في سوق بمقديشو

أخبار الآن | موقديشو - الصومال (ا ف ب )



قتل سبعة اشخاص على الأقل وأصيب خمسة بجروح اليوم الاثنين في انفجار سيارة مفخخة في سوق مكتظة في العاصمة الصومالية مقديشو، كما قال مصدر في الشرطة وشهود.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الشباب المتشددة دائما ما تعمد إلى تفجير آليات مفخخة على مداخل الفنادق او المباني الرسمية في مقديشو.

وأوضحت الشرطة أن قوى الامن اعترضت سيارة مشبوهة على مدخل سوق كاوو-غودي، جنوب مقديشو، وأرغمت السائق على الترجل منها، قبل دقائق من انفجارها.

وأوضح المسؤول في الشرطة محمد حسن أن "قوى الامن اعتقلت السائق المشبوه واستجوبته عندما انفجرت السيارة. وتفيد المعلومات الأولية التي تلقيناها أن سبعة اشخاص قتلوا في الانفجار، وأن خمسة آخرين اصيبوا بجروح".

واضاف أن "المشبوه في أيدي الشرطة الآن".

وذكر شاهد "كانت السوق مكتظة جدا... كان الأمر مرعبا ومعظم المباني المحيطة دمرت".

وفي 2017، كانت هذه السوق نفسها هدفا لاعتداء آخر بسيارة مفخخة أسفر عن 39 قتيلا على الأقل.

وأعلنت الشباب مسؤوليتها عن هجوم فجر الاثنين استهدف مكان عبادة في غالكايو (جنوب)، وأسفر عن مقتل 15 شخصا على الاقل، منهم رئيس طائفة صوفية محلية، و10 جرحى.

وقد فقدت الشباب التي طردت من مقديشو في 2011، معظم معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تنطلق منها لشن عمليات واعتداءات انتحارية بما في ذلك في العاصمة، على أهداف حكومية وامنية ومدنية.



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