غارات جوية تقتل 6 من جماعة الشباب الصومالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعلن الجيش الأمريكي قتل 6 من جماعة الشباب الصومالية في غارتين شمال شرق العاصمة مقديشو.

الى ذلك دمرت غارة جوية يُعتقد بأنها أميركية إذاعة تابعة لمقاتلي الجماعة في مدينة جليب بإقليم جوبا الوسطى جنوبي البلاد. ونقلت وكالة «صونا» الصومالية عن مصادر أمنية قولها إن مدينة جليب شهدت الليلة قبل الماضية غارات جوية، استهدفت مواقع مختلفة كان يتمركز فيها عناصر من مقاتلي الشباب.

وتكثف الولايات المتحدة من الغارات الجوية ضد جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة، حيث بلغ عدد الضربات الجوية هذا العام 33 ضربة.

وذكر الجيش الأمريكي، أن تلك الضربات تهدف إضعاف قيادة الجماعة وتقليص قدرتها على شن ضربات فى الصومال والقرن الإفريقي.

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