اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش شرقي سوريا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (المرصد السوري)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة وقعت بين تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية شرقي سوريا، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والمقاتلين خلال اليومين الماضيين.

وتحارب قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة فلول داعش في جيب قرب الحدود العراقية بمساعدة طائرات وقوات خاصة أميركية.

وقال المرصد إن قوات سوريا الديمقراطية حررت مواقع خسرتها خلال هجمات في الأيام الأخيرة. واحتدمت المعارك على الضفة الشرقية لنهر الفرات امس الاحد.

وقال الكولونيل شون ريان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن "قوات سوريا الديمقراطية حررت الكثير من الأراضي التي فقدتها في اليوم السابق، ووقعت خسائر على الجانبين".

وأضاف أن قوات الأمن العراقية تقوم بتأمين الحدود حتى لا يتمكن المقاتلون من الفرار.



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